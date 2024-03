Guerra aérea. Rússia e Ucrânia reivindicam abate de dezenas de de drones

Segundo a Força Aérea da Ucrânia, a Rússia lançou pelo menos 37 drones Shahed, de produção iraniana, e três mísseis para o território ucraniano.

"Como resultado das operações de combate, 33 Shahed foram abatidos" em Kirovograd, no centro da Ucrânia, Odessa, Kherson e Mykolaiv, no sul, e Kharkiv, no nordeste, precisou na plataforma de mensagens Telegram a defesa aérea ucraniana.Em Kharkiv, uma das cidades mais fustigadas pela invasão russa, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas, avançou o governador local, Oleg Synegoubov.

Por sua vez, o Ministério russo da Defesa adianta ter intercetado 16 drones ucranianos, dos quais 15 só na região meridional de Volgogrado, a aproximadamente 300 quilómetros da frente da guerra no leste da Ucrânia. Em Belgorod, região fronteiriça, foi abatido um outro drone.

Zelensky na Turquia



O presidente ucraniano desloca-se esta sexta-feira a Istambul, onde é recebido pelo homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. No topo da agenda deste encontro está “a situação entre a Ucrânia e a Rússia e os últimos contactos relativos ao relançamento de um corredor seguro no Mar Negro”, lê-se em comunicado da Presidência turca publicado na rede X.



Em nota separada, o Ministério turco dos Negócios Estrangeiros indicou que o encontro vai ter lugar no Palácio Dolmabahçe, em Istambul, o mesmo local onde Erdogan já recebeu Zelensky, em julho de 2023.



O presidente ucraniano fez a sua primeira visita à Turquia no início de julho do ano passado.



c/ agências