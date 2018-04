Guerra comercial. China preparada para ripostar "a qualquer preço"

Carlos Santos Neves - RTP06 Abr, 2018, 09:01 / atualizado em 06 Abr, 2018, 09:02 | Mundo

“Se os Estados Unidos insistirem neste comportamento unilateral e de protecionismo, ignorando a oposição da China e da comunidade internacional, a China está pronta a ir até ao fim, a qualquer preço”, reagiu em comunicado o Ministério chinês do Comércio.As taxas chinesas abrangem perto de 250 produtos dos Estados Unidos, entre os quais soja, milho, carne, sumo de laranja, tabaco, carros e até aviões. Medidas que atingem as economias de Estados norte-americanos onde Donald Trump dispõe das maiores bases de apoio.





Esta é a última tomada de posição por parte de Pequim numa cada vez mais áspera escalada de acusações, contra-acusações, tarifas e contra-tarifas. E surge já depois de o Governo chinês ter formalizado junto da Organização Mundial do Comércio uma queixa contra as taxas norte-americanas sobre as importações de produtos do colosso asiático.



Após o encerramento dos mercados na quinta-feira, a Casa Branca revelou ter questionado a representação dos Estados Unidos para o Comércio Internacional – USTR, na sigla inglesa – sobre a possibilidade de aplicar 100 mil milhões de dólares adicionais, o equivalente a 81,6 mil milhões de euros, em tarifas para produtos chineses.



A serem aplicadas, as novas taxas norte-americanas serão uma retaliação às tarifas chinesas sobre produtos norte-americanos num montante próximo de 41 mil milhões de euros. Sendo que estas últimas constituíram já uma reação a tarifas de valor correspondente impostas pelos Estados Unidos no início da semana.



“As práticas ilícitas de comércio da China, ignoradas durante anos por Washington, destruíram milhares de fábricas e milhões de empregos americanos”, insistia na quinta-feira o próprio Donald Trump.

“Multilateralismo”



A já denominada guerra comercial entre Washington e Pequim levou nas últimas horas o secretário-geral das Nações Unidas a apontar que “a resposta aos problemas atuais não é o protecionismo, não é o isolacionismo”.



“Acredito firmemente no multilateralismo como forma de tratar os problemas globais. Não se pode resolver os problemas globais país a país”, defendeu António Guterrres em declarações a meios de comunicação social da China.



Ainda segundo o antigo primeiro-ministro português, “os problemas globais impõem respostas globais e as respostas globais só podem ser implementadas por estruturas multilaterais”.



“Acredito sinceramente no livre comércio”, sublinhou Guterres, que não deixou de assinalar que a globalização tem “perdedores” e “vítimas”.



“As desigualdades cresceram e muitas pessoas ficaram para trás”, afirmou o secretário-geral da ONU, uma das personalidades chamadas ao Fórum Boao, que vai decorrer entre domingo e quarta-feira na ilha chinesa de Hainan sob o tema “Uma Ásia aberta e inovadora para um mundo próspero”.



c/ agências