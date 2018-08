Guerra comercial entre Estados Unidos e China conhece nova batalha

RTP23 Ago, 2018, 11:18 / atualizado em 23 Ago, 2018, 11:19 | Mundo

As novas taxas aplicadas pela Administração Trump afetam, ao todo, 279 produtos chineses, incluindo bens industriais, tratores, tubos de plástico ou instrumentos de medição. No ano passado representaram 16 mil milhões de dólares (13.800 milhões de euros) nas importações norte-americanas. Os Estados Unidos importam mais do que exportam para a China. A aplicação de novas tarifas pode causar danos acrescidos a empresas e consumidores.





Pequim promete retaliar com taxas semelhantes sobre produtos dos Estados Unidos, incluindo bens energéticos, como o carvão, e automóveis.





A China planeia também formalizar nova queixa contra as tarifas do Departamento do Comércio norte-americano na Organização Mundial do Comércio, que decide sobre disputas comerciais globais.





O Ministério do Comércio da China alertou em comunicado que "tem de continuar a fazer os contra-ataques necessários". Pequim apresentou uma queixa inicial na OMC em julho, quando a Administração Trump impôs a primeira vaga de tarifas.







Em julho, Trump impôs taxas adicionais de 25 por cento sobre um conjunto de produtos chineses que representava 29 mil milhões de euros nas importações norte-americanas. A medida mereceu resposta recíproca por parte de Pequim.



As autoridades chinesas e norte-americanas reúnem-se esta semana em Washington para uma nova ronda de negociações comerciais.





Além da China, o Governo norte-americano decretou taxas para México, Canadá e União Europei, alegando pretender incentivar os consumidores a comprarem produtos dos Estados Unidos. As retaliações sucederam-se.



Investidores preocupados

No entanto, os 16 mil milhões de dólares não são nada em comparação com o valor que Trump indicou que poderá ser atingido se a China continuar a retaliar. O Presidente norte-americano disse em julho que estava disposto a aplicar taxas até aos 550 mil milhões de dólares. O Fundo Monetário Internacional alertou no mês passado que a contínua aplicação de tarifas poderá cortar em 0,5 por cento o crescimento económico mundial em 2020.









No entanto, há também empresas que defendem a soma de bens à lista das taxas. O presidente da Southwire, fabricante de cabos elétricos, sustentou que as tarifas sobre determinados tipos de cabos permitiriam que a empresa continuasse lucrativa.





"O Governo Chinês envolveu-se numa série de políticas destinadas a promover as exportações destes produtos e permitir que os produtores chineses conquistassem uma fatia significativa do mercado global", advogou o presidente da Southwire, Charlie Murrah.







c/ Lusa



Os Estados Unidos acusam os chineses de "táticas predatórias", que visam o desenvolvimento do setor tecnológico, ao forçar empresas estrangeiras a transportar tecnologia em troca do acesso ao mercado chinês.A guerra comercial já começou a ter consequências. Muitas empresas norte-americanas alertaram que as recentes medidas prejudicariam os negócios e que não seriam capazes de absorver tarifas de 25 por cento sem aumentar os preços para os consumidores nacionais.Stefan Brodi, diretor executivo da Purolite, uma empresa que importa produtos químicos usados para purificar a água, testemunhou perante o Gabinete do Representante de Comércio dos Estados Unidos. O responsável avisou que as tarifas sobre estes produtos poderiam reduzir um fornecimento já reduzido."Ao reduzir ainda mais o abastecimento destes produtos nos Estados Unidos, as tarifas propostas ameaçam com preços mais altos para os consumidores americanos e um nível mais alto de contaminantes na água potável americana, na cadeia alimentar, nas águas residuais e produtos químicos", disse Brodi durante uma audiência no mês passado - declarações citadas pela CNN