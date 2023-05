Guerra de drones. Madrugada de ataques e contra-ataques russos e ucranianos

. De acordo com o chefe da administração militar da capital, foram abatidos 18 dos 24 aparelhos nos arredores., afirmou Serhiy Popko na plataforma Telegram.

"Esta é já a terceira vez que a capital é atacada nos primeiros quatro dias de maio. Desde o início do ano que a nossa cidade não sofria de ataques tão intensos", escreveu ainda o militar. “Os destroços caíram em várias ruas em redor de dez edifícios. Como resultado da queda de detritos, os carros estacionados e a superfície da estrada ficaram parcialmente danificados”.





Já dos 15 drones kamikaze Shahed lançados contra a cidade costeira de Odessa, no Mar Negro, as defesas aéreas ucranianas admitem ter destruído 12, mas três atingiram um complexo universitário na região.







As autoridades ucranianas relataram ainda que, já na quarta-feira, as forças russas atacaram a região de Kherson, no sul da Ucrânia, e pelo menos 23 civis morreram.



"Os alvos do inimigo são os lugares onde vivemos. Os seus alvos são nossas vidas e as vidas dos nossos filhos", disse o governador Oleksandr Prokudin, num vídeo divulgado nas redes sociais esta quinta-feira. "Durante a agressão russa, 23 pessoas morreram, 46 - incluindo duas crianças - ficaram feridas", escreveu ainda no Telegram.



Nas últimas 24 horas, a Rússia atacou 98 vezes os territórios de Kherson ainda controlado por Kiev, lançando 539 projéteis de artilharia pesada, mísseis, tanques, drones e aviões, segundo a mesma fonte. Na cidade de Kherson, ocupada pela Rússia no início da guerra e recapturada pelas forças ucranianas em novembro, o exército russo atacou a área da estação ferroviária, dois estabelecimentos comerciais, uma fábrica e um armazém de automóveis, segundo Prokudin.

Refinaria russa atacada





A refinaria de petróleo Ilsky, na região russa de Krasnodar, foi alegadamente atacada e, em consequência, incendiada esta quinta-feira de manhã. Segundo a agência russa de notícias Tass, o incêndio foi provocado por um ataque de um drone.



“Devido a um ataque de um drone desconhecido, um tanque de combustível na Refinaria de Petróleo Ilsky, no assentamento urbano de Ilsky, no distrito de Seversky, pegou fogo”, refere a Tass citando os serviços de emergência.





O governador local, Veniamin Kondratiev, disse no Telegram que o fogo foi confinado a uma área de 400 metros quadrados e rapidamente extinto pelos serviços de emergência.





“Foi a segunda noite turbulenta consecutiva para os nossos serviços de emergência. Um tanque de produtos petrolíferos na Refinaria de Petróleo Ilsky, no distrito de Seversky, foi encontrado em chamas", disse, referindo que já na terça-feira em Volna, na região de Krasnodar, um depósito de combustível incendiou-se depois da queda de um drone.





O incidente das últimas horas ocorre após vários ataques de drones denunciados pela Rússia, incluindo um que, segundo Moscovo, visava assassinar o presidente, Vladimir Putin. Recorde-se que, na quarta-feira, o Kremlin acusou Kiev de tentar assassinar o presidente russo, Vladimir Putin, num ataque com dois 'drones' que terão visado a sede da Presidência russa.



O Comité de Investigação da Rússia abriu, entretanto, um processo criminal pelo que classifica de "ataque terrorista" com drones contra o Kremlin e pelo qual a Presidência russa responsabiliza a Ucrânia.



"O principal departamento de investigação do Comité de Investigação da Rússia iniciou um processo criminal (...) relacionado com uma tentativa de ataque à residência do Presidente da Rússia no Kremlin", disse o organismo estatal em comunicado.





Contudo, o presidente ucraniano negou qualquer ataque de Kiev ao homólogo russo.



"Não estamos a atacar Putin ou Moscovo, estamos apenas a lutar no nosso território, estamos a defender as nossas vilas e cidades", reagiu Volodymyr Zelensky em Helsínquia, numa conferência de imprensa conjunta com os líderes da Finlândia, Dinamarca, Suécia, Noruega e Islândia. "Não atacamos Putin, deixamos isso para um tribunal".



O Kremlin advertiu, no entanto, que a Rússia "reserva-se ao direito de tomar medidas de retaliação onde e quando considerar apropriado".