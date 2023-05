Guerra de drones. Rússia lança nova vaga de ataques na Ucrânia

Segundo o Comando da Força Aérea ucraniana,, sem causarem vítimas nem danos significativos.

Serhii Popko, chefe da administração militar da cidade de Kiev, anunicou que a capital foi esta quarta-feira atingida por drones Shahed pela terceira vez em seis dias.





“As táticas do inimigo permanecem habituais e inalteradas: com o início da escuridão, o país terrorista lança munições de diferentes direções”, afirmou na plataforma Telegram.

No centro da Ucrânia, três ataques com drones atingiram a região de Kirovohrad, provocando um incêndio de larga escala num depósito de petróleo. Até agora não foi reportada qualquer vítima., avançou o Ministério Público da Ucrânia em comunicado.No leste do país, um dos ataques com drones também provocou um incêndio num prédio na região de Dnipropetrovsk. De acordo com o chefe militar regional, Serhiy Lysak, a Força Aérea ucraniana abateu sete drones no local e os serviços de emergência estão agora a tentar determinar o impacto do ataque.Tanto a Rússia como a Ucrânia têm lançado ataques de longo alcance desde a semana passada, numa aparente antecipação da próxima contraofensiva de Kiev, que poderá marcar uma das fases mais decisivas desta guerra.Na última sexta-feira,num edifício habitacional na cidade de Uman.No sábado, um ataque com um drone alegadamente ucraniano causou um incêndio num terminal de petróleo russo na Crimeia. Segunda-feira, Moscovo atingiu dezenas de edifícios e uma empresa na região de Dnipropetrovsk.

c/ agências