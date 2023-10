Guerra de drones. Três mortos na Rússia e estruturas destruídas na Ucrânia

No ataque de Moscovo foram danificados armazéns portuários na região sul de Odessa.

“Os drones inimigos voavam em direções diferentes, por isso a defesa aérea [operava] em pelo menos seis regiões da Ucrânia (…) Um total de 28 Shahed-131/136 foram destruídos ontem à noite”, deu conta a Força Aérea Ucraniana na rede Telegram.Três mortes

Em sentido contrário, o governador russo da mesma região que lançou o ataque a Odessa descreve que "o sistema de defesa aérea russo no distrito de Belgorod abateu um drone ucraniano do tipo aeronave que se aproximava da cidade".

O governador regional Vyacheslav Gladkovm também explicou na rede Telegram que, na sequência da "queda de destroços nos arredores de Belgorod, dois edifícios residenciais foram (completamente) destruídos" e vários outros ficaram danificados.





"Três pessoas morreram, uma delas é uma criança", relatou o governador da região, que faz fronteira com a Ucrânia. Duas outras pessoas, que se encontram feridas e em estado crítico, estão hospitalizadas, acrescentou Gladkov.

Infraestruturas portuárias



Do lado ucraniano, o governador local Oleh Kiper descreveu danos em “infraestruturas portuárias e edifícios residenciais”, no distrito de Izmaïl, e deu conta de uma pessoa idosa que foi hospitalizada com queimaduras.

Segundo o exército, as forças ucranianas destruíram dez veículos russos nesta região e outros quatro na região vizinha de Mykolaiv.

Depois de Moscovo ter abandonado o acordo de cereais, em julho, a Rússia aumentou os ataques nestas duas regiões, onde existem plataformas e portos cruciais por onde escoam as produções ucranianas no Mar Negro, como os do Danúbio de Izmaïl e Reni.

Ucrânia resiste em Avdiïvka, garante Zelensky

Esta quinta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garantiu que as forças ucranianas estão a manter as suas posições em Avdiivka.





Avdiivka. We are holding our ground. It is Ukrainian courage and unity that will determine how this war will end. We must all remember this.



