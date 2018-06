Guerra de palavras antecede a cimeira do G7

The American President may not mind being isolated, but neither do we mind signing a 6 country agreement if need be. Because these 6 countries represent values, they represent an economic market which has the weight of history behind it and which is now a true international force https://t.co/UA86fcjozs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 7 de junho de 2018

Prime Minister Trudeau is being so indignant, bringing up the relationship that the U.S. and Canada had over the many years and all sorts of other things...but he doesn’t bring up the fact that they charge us up to 300% on dairy — hurting our Farmers, killing our Agriculture! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de junho de 2018

O primeiro-ministro canadiano considerou "ridícula" a ideia de que os restantes países do G7 possam representar uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos. "Somos os melhores aliados que os Estados Unidos têm há muito tempo", afirmou, ao receber o Presidente francês no Parlamento federal de Ottawa.Os demais líderes do G7 mostraram-se também insatisfeitos, mas ainda acreditam num consenso com o interlocutor norte-americano. Ainda assim, Emmanuel Macron disse que europeus e japoneses "não estão dispostos a desistir de tudo para ter a assinatura" de Trump numa declaração conjunta.Canadá e França aliaram-se numa intensa troca de palavras, através do Twitter, com o Presidente dos Estados Unidos. Num, o Chefe de Estado francês escreveu que se os EUA queriam isolar-se, pelo que as outras seis nações assinariam o seu próprio acordo.Donald Trump respondeu a Trudeau invocando as políticas comerciais praticadas pelos vizinhos do norte.Além do comércio internacional, as relações com Irão, Coreia do Norte e Rússia são outros temas a discutir na cimeira que começa esta sexta-feira na cidade de La Malbaie, no Quebeque.