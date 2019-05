Guerra dos sexos chega aos ratinhos de laboratório

RTP31 Mai, 2019, 21:50 | Mundo

A escolha enviesada pelos machos não se justifica, sustenta Shansky, e pode levar ao desenvolvimento de medicamentos menos eficazes para as mulheres.





Os neurocientistas consideram geralmente a mente dos machos como racional e ordenada e a das fêmeas como complicada e afetada por hormonas.







Um estereótipo, denuncia a investigadora norte-americana, que tem afetado décadas de pesquisa neurocientífica pela utilização quase exclusiva de machos, sejam ratinhos ou de outras espécies usadas em laboratório.

As fêmeas de ratinhos têm um ciclo reprodutivo de quatro a cinco dias, durante os quais o níveis de estrogénio e de progesterona aumentam mais ou menos quatro vezes.







Já os ratinhos macho, quando em grupo, estabelecem uma hierarquia de domínio nos quais os níveis de testosterona nos machos dominantes são, em média, cinco vezes mais elevados do que os subordinados.







Diferenças que podem refletir-se nos resultados das pesquisas.



Preconceito



A pesquisa de Shansky, publicada na revista Science , concluiu que estudar o cérebro sob uma lente masculina tem tido consequências na saúde pública.





Num exemplo recente, o medicamento para dormir Ambien, testado em machos e depois em homens em estudos clínicos, demonstrou depois ser muito menos potente nas mulheres, por ser metabolizado de forma mais lenta no corpo feminino.

Mudanças

As provas científicas coligidas já levaram os Institutos de Saúde dos EUA e do Canadá a introduzir, em 2016, a obrigação dos laboratórios incluírem ambos os sexos nas pesquisas.







"Agora que os EUA e o Canadá introduziram estas obrigações, é tempo da Europa os seguir", afirma Shansky.

Mesmo essa obrigação pode não ser suficiente, já que os investigadores tendem a fazer as pesquisas usando primeiro os machos e a verificarem os resultados com fêmeas.







"Perpetua a ideia antiga, sexista e imprecisa cientificamente, de que os cérebros machos são um padrão do qual os cérebros das fêmeas se desvia", critica Shansky.

"Não é uma competição"

"Existe o receio de que a pesquisa que prova as diferenças sexuais no cérebro seja usada como arma por misóginos ou para justificar e promover a desigualdade", afirma.







"Compete aos cientistas garantir que a mensagem destes estudos não seja transmitida de uma forma comparativa que acrescente juízos de valor. Não tem de ser uma competição, a questão não é ser melhor, é apenas dizer como as coisas funcionam".

