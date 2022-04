Guerra entre grupos criminosos faz 20 mortos no Haiti

A Agência de Proteção Civil do Haiti disse que os combates começaram em quatro bairros de Porto Príncipe, a norte do aeroporto internacional.

Uma família de oito pessoas, incluindo seis crianças, está entre os mortos, sendo que dezenas de pessoas ficaram ainda feridas, disseram as autoridades na quarta-feira.

Pelo menos uma dúzia de casas foram incendiadas e milhares de familiares com crianças estão a acampar num parque junto do gabinete do autarca local.

"Eles precisam de água, comida, suprimentos", disse à agência France Presse Jean Raymond Dorcely, que dirige uma pequena organização comunitária. "Eles tiveram que fugir sem nada nas mãos", acrescentou.

Dorcely disse que o bairro costumava ser tranquilo e que o seu filho tinha por hábito brincar no parque agora transformado num abrigo improvisado ao ar livre.

"Eu posso ver as crianças a chorar porque estão com fome e as famílias não têm nada para lhes dar", disse o ativista, acrescentando que as necessidades estavam a crescer à medida que os combates continuavam. "Não sei como será amanhã", acrescentou.

"O conflito provavelmente aumentará nos próximos dias, levando a mais vítimas e novas migrações de população", referiu a Agência de Proteção Civil.

As autoridades alertaram que as principais estradas que levam à região norte do Haiti podem ser cortadas como resultado dos combates.

A violência e os raptos têm aumentado, com vários grupos a procurarem o controlo de partes da capital do Haiti, que atualmente vive num vácuo de poder após o assassinato do presidente Jovenel Moïse em 7 de julho.