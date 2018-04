Guerra entre os EUA e a Rússia? "Não podemos excluir" essa possibilidade, diz embaixador russo

Alexandre Brito - RTP13 Abr, 2018, 08:45 / atualizado em 13 Abr, 2018, 08:48 | Mundo

"Não podemos excluir" a possibilidade de uma guerra entre os EUA e a Rússia, afirmou Vassily Nebenzia. Palavras aos jornalistas do embaixador russo nas Nações Unidas, que alertou Washington para o risco de uma ação militar na Síria.



"A prioridade imediata é evitar o perigo de uma guerra", disse Nebenzia, ao mesmo tempo que acusou Washington de estar a colocar a paz internacional em risco. A situação "é muito perigosa", afirmou. "Esperamos não chegar a um ponto sem retorno".



Nebenzia pediu igualmente ao Conselho de Segurança das Nações Unidas para reunir esta sexta-feira para discutir a possibilidade de uma ação militar do ocidente.

O que esperar de Trump?

Ainda ontem o presidente norte-americano esteve reunido com os conselheiros de Segurança para avaliar as opções norte-americanas de resposta ao alegado ataque químico na Síria.



Também esta semana, no Twitter, Donald Trump escrevia que estavam a caminho daquela região mísseis "novos e inteligentes". Isto apesar de, mais tarde, num novo twitt, afirmar que "nunca disse quando é que um ataque na Síria" poderia acontecer. "Pode ser muito cedo, ou não tão cedo de todo".



Vários responsáveis russos têm avisado nos últimos dias que, na eventualidade de um ataque pelos norte-americanos, os mísseis serão destruídos e os locais de lançamento atacados caso os militares russos no país sejam ameaçados.



Uma coisa é certa. As relações entre a Rússia e os EUA estão piores a cada dia que passa. O próprio Trump, uma vez mais via Twitter, escreveu que a situação está a um nível nunca visto, "e isso inclui a Guerra Fria".