Guerra na Síria: G7 falha acordo sobre imposição de sanções à Rússia

RTP 11 Abr, 2017, 12:04 / atualizado em 11 Abr, 2017, 12:23 | Mundo

Os membros do G7 concordaram em adiar a aplicação de novas sanções até que surjam "evidências irrefutáveis" sobre o alegado ataque químico perpetrado na semana passada pelo regime de Damasco.



No entanto, o grupo de líderes concordou que o afastamento do Presidente sírio é um ponto essencial para que seja encontrada uma solução do conflito.



(em atualização)