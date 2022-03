Guerra na Ucrânia. Atacadas duas bases junto à fronteira com a Polónia

Foto: Serviços de Emergência da Ucrânia via Reuters

As tropas russas alargaram a ofensiva na Ucrânia e nunca tinham atacado alvos tão próximos das fronteiras da União Europeia. São exemplo dois aeroportos militares na zona ocidental do país, em Lutsk e também em Ivano-Frankvisk, no extremo sudoeste da Ucrânia.