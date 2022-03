Guerra na Ucrânia. China pediu à Rússia para adiar a invasão

O diário, que cita fontes dos Estados Unidos e uma fonte de um governo europeu, refere que um relatório dos serviços de inteligência ocidental disse que altos funcionários chineses pediram aos seus homólogos russos, no início de fevereiro, para não invadirem a Ucrânia antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim.A invasão da Ucrânia pela Rússia começou a 24 de fevereiro, quatro dias depois da cerimónia de encerramento do evento desportivo.As informações trocadas entre membros dos governos chinês e russo foram recolhidas por um dos serviços de inteligência de um país ocidental, segundo as fontes, e partilhada a alto nível durante as discussões sobre se o presidente russo, Vladimir Putin, atacaria ou não a Ucrânia.O presidente chinês, Xi Jinping, e Putin cerraram fileiras contra o Ocidente numa reunião realizada em 4 de fevereiro em Pequim e prometeram enfrentar juntos o que consideram "ameaças à segurança", após se encontrarem na véspera da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.Num comunicado conjunto, ambos os líderes manifestaram a sua oposição "a uma maior expansão da NATO" e pediram à Organização Transatlântica para que abandonasse as "mentalidades da 'guerra fria'" e respeite "os interesses e a soberania de outros países".De acordo com autoridades britânicas citadas pelo New York Times, esta declaração conjunta foi um sinal claro do apoio chinês, algo que Pequim teria relutado em fazer se Putin planeasse escurecer os Jogos Olímpicos com um ataque antes da cerimónia de encerramento.