Guerra na Ucrânia. Cidades de Kherson e Lviv sob ataques russos

A Rússia atingiu também com drones algumas infraestruturas críticas na região de Lviv. Os Estados Unidos anunciaram, esta sexta-feira, mais ajuda à Ucrânia, com mais armas e equipamento no valor superior a quatrocentos milhões de euros.



O presidente Volodymyr Zelensky está a ponderar os "prós e contras" de realizar as eleições presidenciais na próxima primavera, mas vai dizendo que organizar um ato eleitoral em tempo de guerra "é muito difícil".