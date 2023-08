Guerra na Ucrânia. Crianças retiradas da linha da frente em Zaporizhia

Um total de "54 crianças e 67 pessoas que as acompanham terão de ser retiradas" de "Guulipole, Stepnoguirsk, Preobrazhenka, Egorivka e Novopavlivka", afirmou o ministério ucraniano num comunicado publicado na rede social Telegram.







Desde o início do conflito, as operações de retirada têm sido relativamente raras na Ucrânia, mas a decisão foi tomada "por unanimidade" numa reunião de dirigentes locais, e não se aplica apenas a crianças.







"Para além das crianças, a retirada obrigatória aplicar-se-á também às pessoas com mobilidade reduzida que vivem nas localidades acima referidas", pode ler-se em comunicado.







O anúncio surge no momento em que Kiev declarou, esta terça-feira, ter avançado perto da aldeia de Robotyne, a sudeste das regiões afetadas pelas evacuações.

O futuro das crianças ucranianas comprometido



A guerra na Ucrânia e o exílio estão a comprometer o futuro das novas gerações. O alerta, dado esta terça-feira, é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), que estima que mais de seis milhões de jovens estejam a ser afetados pelo prolongamento do conflito.





Os jovens ucranianos “apresentam sinais generalizados de perda de conhecimentos, nomeadamente no que se refere ao domínio da língua ucraniana, da leitura e da matemática", afirmou Regina De Dominicis, diretora regional do Fundo para a Europa e Ásia Central, após uma visita à Ucrânia.















Tanto as crianças que permanecem no país como as que são forçadas a fugir enfrentam sérias dificuldades no acesso ao ensino e à aprendizagem.





No país confrontam-se com infraestruturas destruídas e a falta de segurança, já nos países de acolhimento “mais de metade delas não estão inscritas no sistema escolar” nomeadamente “devido à barreira linguística, às dificuldades de transporte ou à sobrelotação dos estabelecimentos locais.

"Em tempos de crise ou de guerra, as escolas são muito mais do que um local de aprendizagem", observa a agência da ONU.



A escola assume um papel fundamental na vida das crianças vítimas do conflito, que são muitas vezes obrigadas a enfrentar perdas, deslocações e violência.





Isto porque lhes proporciona “um sentido de rotina e segurança, uma oportunidade de fazer amigos e de serem ajudadas pelos professores”, realça a Unicef. Assim como também lhes oferece, muitas vezes, o acesso a uma melhor nutrição, vacinas e outras ajudas.



Segundo a Unicef, cerca de 300 mil crianças ucranianas estão em risco de perder o acesso à educação no próximo ano letivo.