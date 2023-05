Guerra na Ucrânia discutida pelo Conselho da Europa na Islândia

Foto: Olivier Hoslet - EPA

Começa na terça-feira a reunião do Conselho da Europa em Reiquejavique, na Islândia.

Em conferência de imprensa conjunta com o presidente do Conselho Europeu em Bruxelas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o tema central da cimeira vai ser a guerra na Ucrânia: encontrar caminhos para a paz justa e reforçar as sanções à Rússia.