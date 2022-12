Guerra na Ucrânia e emergência climática. Guterres faz retrospetiva de 2022 e antecipa o próximo ano





Para isso, António Guterres quer acelerar a troca de prisioneiros entre a Ucrânia e a Rússia e que a ONU vai continuar a estar na linha da frente para conseguir que o conflito entre as duas partes termine rapidamente.



O secretário-geral da ONU explicou que a diplomacia continua a ser uma das principais armas na resolução de conflitos.



“Na Ucrânia, a diplomacia silenciosa pode ajudar muitas pessoas, especialmente as que estão em situação de insegurança alimentar”.



Em África, a ONU continua a tentar criar linhas de diálogo entre fações, especialmente na República Democrática do Congo e no Iémen. António Guterres revelou que importantes recursos médicos e alimentares estão a chegar ao porto de Hodeida.



“O índice de preços da FAO caiu e ajudou muita gente [contra a segurança alimentar]. No entanto, os preços ainda estão elevados e o acesso aos fertilizantes ainda é difícil”, com o secretário-geral a pedir maior acessibilidade e maior produção de fertilizantes para lutar contra a fome.

A luta contra as alterações climáticas continua a ser um ponto fulcral na agenda das Nações Unidas. António Guterres não deixou passar a questão em claro nesta retrospetiva e começou por explicar que esta segunda-feira foi alcançado um importante e novo acordo sobre a biodiversidade.



“É um pacto de paz com a natureza”, disse o secretário-geral, depois de alcançado um acordo histórico em Montreal, no Canadá, para travar a destruição da biodiversidade e dos recursos necessários à humanidade. Com a China à cabeça, 190 estados chegaram assinaram um documento que pode ficar para a história.



Sobre a luta que os governos mundiais estão a encetar contra as alterações climáticas, António Guterres é contundente: “estamos a ir na direção errada e o objetivo dos 1,5 graus vai ser difícil de atingir”.



“Vamos lutar contra isto”, disse Guterres que acrescentou que continua a ser missão da ONU alcançar objetivos para levar o mundo a bom porto na luta pela emergência climática.



“Vamos lutar para que as economias emergentes se afastem do carvão para acelerar a revolução das energias renováveis. Estamos a lutar pela humanidade tendo em conta as catástrofes que vivemos este ano”.



No seguimento do plano de ação que a ONU quer implementar contra as crise climática, António Guterres anunciou a convocatória de uma cimeira do clima para setembro de 2023.



“Continuarei a lutar por um pacto de solidariedade climática. Este é o nosso futuro. Em setembro de 2023 vou convocar uma cimeira do clima e quero que haja esforço político e da sociedade civil”.



“Todos estão convidados mas o preço de entrada não é negociável – queremos soluções credíveis, sérias e novas ações climáticas- baseadas na natureza e que vão colocar-nos no caminho certo. Vai ser uma cimeira sem qualquer tipo de absurdos”.



