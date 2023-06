Guerra na Ucrânia e migrações juntam líderes europeus

A cimeira inicia-se com um almoço entre os representantes dos 27 Estados-membros e o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, para antecipar a cimeira da Aliança Atlântica, em julho, e abordar a rebelião do grupo paramilitar Wagner contra o Kremlin, no passado fim de semana.



O primeiro-ministro português, António Costa, vai participar na cimeira do Conselho Europeu.



A Ucrânia é o tópico seguinte na agenda dos líderes europeus e está prevista a participação por videoconferência do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Na discussão deverá entrar a destruição da barragem da central hidroelétrica de Nova Kakhovka, em 6 de junho.



Ainda hoje está prevista uma discussão alargada sobre migrações, que, de acordo com fontes europeias, consumirá grande parte da discussão, depois de, em meados de junho, os ministros europeus terem chegado a acordo para reformar as regras sobre as migrações e asilo.