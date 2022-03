Guerra na Ucrânia. ONU alerta para risco de pobreza extrema no país

Volnovakha na região de Donetsk | Foto: Alexander Ermochenko - Reuters

Se a guerra se prolongar, nove em cada dez ucranianos vão ficar a viver abaixo do limiar da pobreza. O alerta é do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que divulgou, esta quinta-feira, as primeiras estimativas do impacto económico e social do conflito. Quem lá vive, diz que muitos só têm para comer o que a terra dá neste momento.