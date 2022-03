Guerra na Ucrânia. Polónia já recebeu milhão e meio de refugiados

A guerra na Ucrânia já levou milhões de pessoas a sair do país e só a vizinha Polónia já recebeu mais de um milhão e 500 mil refugiados. Pela estação central de Cracóvia, a segunda maior cidade polaca passam todos os dias milhares de cidadãos ucranianos, muitos ainda sem destino certo.