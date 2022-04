Guerra na Ucrânia. Sete mortos civis na região de Kharkiv

Foto: Alkis Konstantinidis - Reuters

Está a intensificar-se a batalha por Mariupol. A defesa russa garante que mais de mil fuzileiros ucranianos se renderam e depuseram as armas. A ofensiva de Moscovo avança também noutras frentes. Na região de Kharkiv, no nordeste do país, pelo menos sete pessoas morreram, entre elas uma criança de dois anos, em bombardeamentos que atingiram alvos civis.