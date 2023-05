Guerra na Ucrânia. Situação mais tensa na linha da frente

Os enviados especiais da RTP na Ucrânia estão na linha da frente, em Zaporizhia. Em relatos ao Jornal da Tarde, admitem que a situação está mais tensa com a nova posição do líder do grupo Wagner, que ameaçou retirar os combatentes mercenários de Bakhmut.