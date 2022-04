Guerra na Ucrânia. Três mísseis atingiram Odessa

A Ucrânia recuperou a cidade de Bucha, perto de Kiev. A informação foi avançada pelo autarca da região. Mais de seis mil civis foram retirados de cidades ucranianas.



Vários autocarros com civis deixaram Mariupol e chegaram a Zaporizhia, esta noite, 771 pessoas conseguiram abandonar a cidade portuária, mas mais de 100 mil ainda permanecem na cidade cercada pelos russos.



As autoridades ucranianas continuam a relatar bombardeamentos ao redor da capital, e ainda na região de Lugansk, no Donbass. O autarca de Kiev aconselhou as pessoas a não voltarem à cidade.