Dezenas de estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade deixaram esta quarta-feira a Faixa de Gaza com destino ao Egito através da passagem fronteiriça de Rafah, aberta pela primeira vez à população no 26º dia da guerra entre Israel e o Hamas, segundo avançou um jornalista da AFP no local.



Estes cidadãos foram autorizados a entrar no terminal por volta das 07h45 GMT, depois de as autoridades egípcias terem anunciado a abertura excecional para permitir a passagem de cerca de 90 palestinianos feridos e 450 cidadãos com dupla nacionalidade e estrangeiros.