Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas ao minuto

Mais de 850 camiões com ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza desde 21 de outubro, data em que a passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, foi aberta para permitir a primeira entrega de ajuda, avançaram as autoridades.



O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (IDF), Jonathan Conricus, confirmou em conferência de imprensa que “a ajuda continua a ser entregue a Gaza”.



“Continuamos a dar ajuda a Gaza. Não vem de Israel, mas facilitamos todos os dias. Há cada vez mais camiões a entrar na Faixa de Gaza. Até à data, entraram mais de 850 camiões”, afirmou, desde que a passagem de Rafah foi aberta, em 21 de outubro, duas semanas depois do eclodir do conflito.



No entanto, os números da ONU sugerem que uma média de 700-800 camiões de ajuda humanitária entrava diariamente na zona antes do início da guerra. Jonathan Conricus salientou que a entrega inclui alimentos, medicamentos, equipamento para refugiados, tendas, casas temporárias e água, entre outros.



“Os camiões podem não significar muito, mas estamos a falar de 6.000 toneladas de alimentos e 2.500 toneladas de diverso equipamento médico”, acrescentou.



C/ Lusa