Guerra no Médio Oriente. A evolução do conflito entre Israel e o Hamas

Tropas de 162ª Divisão do Tsahal, a operar em Jabalya, e de uma unidade de recolha de informações terão identificado disparos de rockets contra Sderot, em Israel. Foram depois acionada a aviação do Estado hebraico.



As Forças de Defesa de Israel adiantam ainda que a unidade Duvdevan fez uma incursão num edifício alegadamente utilizado por combatentes do Hamas, tendo encontrado 250 morteiros, rockets e RPG.



A marinha israelita desencadeou, por sua vez, bombardeamentos contra posições do movimento radical palestiniano.