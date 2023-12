Guerra no Médio Oriente. Egito aguarda respostas sobre plano de cessar-fogo

A proposta é uma tentativa de "aproximar os pontos de vista entre todas as partes envolvidas, num esforço para parar o derramamento de sangue palestiniano e a agressão contra a Faixa de Gaza e restaurar a paz e a estabilidade na região", disse Rashwan, citado pela agência Reuters.







Fontes de segurança egípcias tinham dito anteriormente que a proposta estava dividida em três fases e incluía a libertação de prisioneiros por Israel e pelo Hamas e a saída do Hamas do poder em Gaza. Entretanto, uma fonte egípcia disse que foi levantada a ideia de uma administração de Gaza no pós-guerra.



A última pausa nos bombardeamentos ocorreu há algumas semanas. Entretanto, Israel não tem dado qualquer sinal de que possa haver espaço para negociação e o Conselho de Segurança da ONU por várias vezes não conseguiu aprovar um cessar-fogo em Gaza.







A Jihad Islâmica e o Hamas também rejeitaram negociar a troca de prisioneiros sem um cessar-fogo total e a retirada israelita de Gaza.







Segundo explicaram vários responsáveis de Telavive, citados por diferentes órgãos de comunicação social no fim de semana passado, a primeira fase passaria por uma trégua de duas semanas na Faixa de Gaza, extensível a três ou quatro semanas, em troca da libertação de 40 reféns israelitas. Em contrapartida, Israel aceitaria libertar 120 prisioneiros palestinianos dos mesmos segmentos.



Num segundo momento, a diplomacia egípcia presidiria a um "diálogo nacional palestiniano" destinado a acabar com as divisões entre fações, concretamente entre a Autoridade Palestiniana e o Hamas. Este processo levaria à formação de um governo dito tecnocrático na Faixa de Gaza e na Cisjordânia que tutelaria a reconstrução de Gaza e abriria caminho a eleições parlamentares e presidenciais.



A terceira fase passaria por um cessar-fogo alargado, a libertação dos restantes reféns, incluindo soldados, em troca da libertação de um número por determinar de prisioneiros palestinianos em Israel associados ao Hamas e à Jihad Islâmica Palestiniana, incluindo aqueles que foram detidos a 7 de outubro. Israel completaria a retirada das cidades da Faixa de Gaza, permitindo o retorno das populações deslocadas.





Há uma semana, o Conselho de Segurança da ONU aprovou o envio de ajuda humanitária para Gaza, mas falhou uma resolução para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.



De acordo com o mais recente balanço do Ministério da Saúde de Gaza, desde 7 de outubro, 21.320 palestinianos (a maioria mulheres e crianças) foram mortos e mais de 55 mil ficaram feridos em ataques israelitas em Gaza. Só nas últimas 24 horas, terão morrido 210 palestinianos.