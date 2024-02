Guerra no Médio Oriente. Grupos palestinianos condenam ONU por não alertar para genocídio em Gaza

Tem havido, acusam os grupos na missiva ao secretário-geral da ONU.Referindo-se à queniana Alice Wairimu Nderitu, as entidades dizem ter “preocupações significativas quanto à capacidade da conselheira especial para executar o seu mandato com a devida eficácia e imparcialidade”.

António Guterres tem condenado veementemente as ações israelitas na Faixa de Gaza e apelado repetidamente a um cessar-fogo, mas tem evitado referir-se a um genocídio.

Mais especificamente, os grupos acusam esta responsável da ONU de incumprimento por, o que consideram uma “falha ensurdecedora”.Para estes defensores dos Direitos Humanos, o silêncio de Nderitu é ainda mais grave depois de o Tribunal Internacional de Justiça ter, em janeiro, decidido que a acusação de genocídio da África do Sul contra Israel era plausível e ordenado ao exército israelita que fizesse tudo o que estivesse ao seu alcance para evitar o genocídio.Na opinião dos 16 grupos, a falta de ação representa uma injustiça, já que, quando o Tribunal Internacional de Justiça declarou o perigo de genocídio na Ucrânia, Nderitu lançou um comunicado sobre o assunto., defendem.

Conselheira tem falhado reuniões sobre Gaza

