O Kremlin intensificou nas últimas semanas a campanha aérea e, segundo a Força Aérea ucraniana, os alvos foram o sul e o leste do país. Os ataques visaram sobretudo Kherson.

Nos últimos dias, o ataque à cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, provocou as mortes de pelo menos 11 pessoas, incluindo cinco crianças.



Zelensky insiste que a Europa precisa de produzir armas suficientes para a defesa da liberdade. O presidente da Ucrânia diz que só as armas vão parar a ofensiva Russa.