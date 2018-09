Guerrilha colombiana anuncia decisão de libertar reféns

Lusa04 Set, 2018, 09:16 | Mundo

"Decidimos proceder por nossa iniciativa à libertação dos reféns, sob risco de não se conseguirem garantir as condições mínimas para o sucesso das operações humanitárias", informou o ELN num comunicado divulgado em Havana, Cuba.

O ELN também pede o apoio dos países que apoiam o processo de paz na Colômbia, da ONU e da Igreja para que a libertação dos reféns fosse acompanhada, acrescentando que "responsabiliza as forças armadas por qualquer incidente fatal que possa ocorrer durante estas operações humanitárias".

O novo presidente colombiano, Ivan Duque, que sucedeu a Juan Manuel Santos a 07 de agosto, advertiu que não aceitaria o uso do sequestro como um mecanismo de "intimidação e chantagem" se os rebeldes quisessem continuar as discussões sobre o processo de paz iniciado em Cuba.

O ELN intensificou os sequestros após a conclusão de uma ronda de negociações realizada a 01 de agosto em Cuba.

Desde então, nove pessoas foram sequestradas: quatro militares, três polícias e dois subcontratados civis empregados pelo exército.

O ELN, que tem cerca de 1.500 combatentes, iniciou as negociações de paz em fevereiro de 2017 com o Governo anterior de Juan Manuel Santos. Os rebeldes indicaram sua disposição de retomar as negociações de paz com o seu sucessor, Ivan Duque.