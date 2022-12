Guerrilha colombiana do ELN anuncia cessar-fogo unilateral no período do Natal

A medida, semelhante à decretada em outras ocasiões, entra em vigor a partir das 06:00 do próximo sábado, 24 de dezembro (hora local), até à manhã de 02 de janeiro, com o objetivo de fomentar "um ambiente de paz", que "requer mais que palavras", indicou a Caracol Radio.

O Governo de Gustavo Petro, o primeiro Presidente de esquerda a ser eleito em toda a história da Colômbia e em funções desde agosto passado, iniciou um diálogo com o ELN com o objetivo do que foi designado de "paz total", após o anterior chefe de Estado, Iván Duque, ter renunciado a qualquer contacto ao alegar a ausência de compromissos da guerrilha.

No entanto, o ELN assinalou que o seu cessar-fogo não é incondicional, e pediu às Forças Armadas que cessem os ataques durante as próximas semanas "em sintonia com as políticas do novo Governo".

"Reservamo-nos no direito de nos defender caso sejamos atacados", frisa a declaração.

As partes envolvidas no diálogo já promoveram uma primeira ronda de negociações na Venezuela, estando previsto um segundo encontro no México ainda sem data anunciada. Estes dois países, juntamente com a Noruega, são os garantes deste processo de paz.