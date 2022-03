Guerrilha ELN anuncia cessar-fogo durante eleições legislativas na Colômbia

O cessar-fogo começará às 00:00 de 10 de março e terminará "às 24:00 de dia 15 do mesmo mês", lê-se num comunicado hoje divulgado pelo ELN.

Os colombianos vão às urnas a 13 de março para eleger a totalidade do Senado e da Câmara de Representantes, bem como os 16 mandatos das vítimas do conflito armado na Colômbia na câmara baixa do parlamento nacional.

Haverá ainda três consultas de coligações para escolher candidatos presidenciais.

"É um gesto pela Colômbia, no qual reafirmamos a nossa aposta na solução política e nas transformações", afirma o ELN no comunicado, esclarecendo que não é um gesto pelo Governo do Presidente Iván Duque, de quem diz que "esteve sempre contra a paz e qualquer opção de mudança que beneficie as maiorias".

O ELN entabulou negociações de paz com o anterior Governo colombiano, mas o diálogo, que começou em Quito e foi em seguida transferido para Havana, foi suspenso dias antes de Duque assumir a Presidência da Colômbia.

Desde o início, Duque condicionou o reatamento das negociações a que o ELN renunciasse a toda a atividade criminosa, em especial ao sequestro, e libertasse todas as pessoas que mantém cativas, exigência que não foi aceite pelo grupo de guerrilha.

Há quatro anos, o ELN também declarou um cessar-fogo durante as eleições legislativas e presidenciais, que foram as mais tranquilas da história recente do país.

"É nossa vontade autónoma o cessar-fogo anunciado, [mas] reservamo-nos o direito à defesa se forem atacadas as nossas unidades ou se tentarem tirar proveito do cessar-fogo", acrescenta o comunicado da guerrilha.

O ELN conclui o seu comunicado de hoje com a advertência de que "as portentosas mobilizações sociais do ano passado" são um sinal de que "este ano, o povo colombiano continuará a mobilizar-se, porque está determinado a obter mudanças para a Colômbia".

Este anúncio surge uma semana depois de o ELN ter realizado um "protesto armado", em que, durante três dias, atacou obras de infraestruturas e paralisou os transportes e o comércio em várias regiões do país através de ameaças e colocação de explosivos, ações que fizeram uma dezena de feridos.

O ministro da Defesa colombiano, Diego Molano, referiu-se ao anúncio de hoje do cessar-fogo durante as eleições dizendo que o ELN tem motivações políticas, "de influenciar as eleições para que lhes abram falsos processos de paz".

Isto, adiantou o ministro num ato oficial, depois de "afetar a mobilidade e a tranquilidade dos colombianos" com o "protesto armado" recente.