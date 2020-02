Guia para as eleições primárias no Partido Democrático. Quem vai defrontar Trump em novembro?

site norte-americano

norte-americano Vox descreve o processo das eleições primárias de forma resumida: é uma maratona, mas também é uma montanha-russa. A prova democrata começa esta segunda-feira, com 12 candidatos, e só termina em julho, com a convenção democrata, entre 13 e 16 de julho em Milwaukee, no Wisconsin.





Nos próximos meses, os vários candidatos vão procurar gerar entusiasmo e uma onda de apoio que seja suficiente para alcançar a nomeação, mas também a força necessária para o confronto com o atual Presidente dos Estados Unidos.







Uma vez que o atual inquilino da Casa Branca é o líder praticamente incontestável do Partido Republicano, a nomeação republicana para Donald Trump é mais que garantida. Aliás, o Presidente norte-americano já está em campanha praticamente desde que chegou ao poder, em janeiro de 2017. Em 2018, ainda na primeira metade do atual mandato, Trump confirmava Mike Pence, vice-presidente dos Estados Unidos, como running mate.







Em fevereiro de 2019, o Comité Nacional do Partido Republicano votou a favor de dar apoio ao Presidente Donald Trump. Como é habitual nestas circunstâncias, alguns Estados decidiram mesmo que iriam cancelar as respetivas eleições primárias, perante o protesto dos dois challengers do Partido Republicano, William F. Weld e Joe Walsh.







Há Estados em que, havendo votações regulares, Donald Trump não terá sequer oponentes. Desta forma, o Presidente norte-americano aguarda apenas a confirmação da nomeação na Convenção Nacional Republicana, entre 24 e 27 de agosto, em Charlotte, na Carolina do Norte.







A dúvida está, por isso, do lado democrata, campo em que se perfilam 12 candidatos:









Joe Biden tem 77 anos e foi vice-presidente na Administração Obama, entre 2009 e 2017. Apresenta-se como o principal candidato e lidera isolado as sondagens a nível nacional há várias semanas.







Joe Biden recorre com frequência a algumas das principais bandeiras daquela Administração Obama que integrou, sobretudo no que diz respeito às políticas de saúde e política e externa.





O nome de Biden está diretamente envolvido no processo de impeachment de que Donald Trump está a ser alvo no Congresso. Os democratas sustentam, na sua argumentação, que o Presidente norte-americano tentou interferir nas eleições presidenciais de 2020.







Como? Trump terá pressionado o Governo ucraniano a investigar os negócios do filho de Biden, Hunter, atingindo assim aquele que seria um dos mais prováveis candidatos democratas, e por isso seu adversário nas presidenciais.





Em caso de eleição, Joe Biden seria o Presidente mais velho da história no dia da inauguração, mas o mesmo aconteceria em caso de eleição de Bernie Sanders, um dos seus principais adversários na corrida pela nomeação democrata, ou com o próprio Donald Trump.





Bernie Sanders poderá ser uma das principais dores de cabeça para Joe Biden, sendo um dos candidatos na frente das sondagens. No Iowa, primeiro teste de fogo das eleições primárias, Sanders aparece à frente dos restantes candidatos, com alguma vantagem sobre Joe Biden.





Se Biden representa a ala mais conservadora, Sanders encabeça a ala mais progressista do Partido Democrático. É um candidato independente que nunca aderiu ao partido que agora pretende liderar.





Destaque para as medidas que são a principal bandeira, na área da saúde, com o Medicare for all, subida do salário mínimo e faculdade pública gratuita.





É senador pelo Vermont desde 2007 e está a repetir a campanha presidencial de 2016, em que foi adversário de Hillary Clinton, tendo estado muito próximo de conseguir a nomeação democrata.





No início de outubro último, Bernie Sanders, 78 anos, sofreu um ataque cardíaco e a campanha foi interrompida por algumas semanas.





A juntar às dificuldades de saúde, surge a candidatura de Elizabeth Warren, próxima do seu espectro político, e que também pode ameaçar Sanders. Em janeiro, a poucas semanas do arranque das eleições primárias, Elizabeth Warren revelou que Bernie Sanders lhe terá dito, em dezembro de 2018, que uma mulher não conseguiria vencer as eleições presidenciais, algo que Sanders negou perentoriamente.





Precisamente Elizabeth Warren surge em terceiro lugar nas intenções de voto a nível nacional e terá de ultrapassar o favoritismo de Joe Biden e Bernie Sanders para alcançar a nomeação. Se vencer as primárias e depois disso as eleições presidenciais, Elizabeth Warren será a primeira mulher a chegar à Presidência.





Tem 70 anos e chegou ao Senado em 2012, em representação do Massachusetts. Ajudou a criar o departamento de Proteção Financeira do Consumidor e foi assessora especial durante a Administração Obama. Uma das grandes bandeiras da candidata é a afronta às grandes empresas tecnológicas, como a Google ou a Amazon.





No passado chegou a integrar as fileiras do Partido Republicano, mas mudou de partido em 1996. Tal como Bernie Sanders, candidato com quem tem uma grande proximidade ideológica, defende a universalidade dos cuidados de saúde, o cancelamento das dívidas dos estudantes e a faculdade pública gratuita, medidas que teriam por base um imposto sobre a riqueza aplicada aos mais ricos.





Entre os restantes candidatos, com números pouco promissores, destaque no entanto para três candidatos: Pette Buttigieg, Amy Klobuchar e Michael Bloomberg, sendo que nenhum destes três candidatos ultrapassa um dígito nas intenções de voto. Ainda assim, os dois primeiros têm perspetivas interessantes, pelo menos no Iowa, onde decorre a primeira votação.











Buttigieg, com 38 anos, é o candidato mais novo na corrida. Chegou mesmo a liderar as intenções de voto neste Estado durante quase dois meses e surge em terceiro lugar no Iowa, atrás de Sanders e Biden.





Klobuchar, candidata que se tornou mais conhecida do grande público na polémica audição ao atual juiz do Supremo Tribunal, Brett Kavanaugh, conta com 8,5 por cento, mas tem vindo a subir de forma consistente nas últimas semanas.





Michael Bloomberg, de 77 anos, antigo mayor de Nova Iorque, anunciou tardiamente a candidatura, pelo que não participou nos primeiros debates e só vai entrar nas eleições primárias em março, no Super Tuesday, mas poderá baralhar as contas dos restantes candidatos.







Em caso de vitória nas eleições primárias, a eleição presidencial de novembro seria um duelo entre dois bilionários do meio nova-iorquino.





No confronto direto com Donald Trump, a grande maioria dos candidatos surge em vantagem perante o atual Presidente, com a exceção de Pette Buttigieg.













Fonte: RealClearPolitics





Como decorrem as eleições primárias?





As eleições primárias decorrem durante cerca de quatro meses, entre fevereiro e junho. O primeiro teste de fogo é no Iowa, a 3 de fevereiro, seguindo-se New Hampshire, a 11 de fevereiro, Nevada, a 22 de fevereiro e Carolina do Sul, a 29 de fevereiro.





No seu conjunto, estes quatro Estados distribuem apenas quatro por cento dos delegados, mas não deixam de ser votações decisivas, uma vez que podem alterar as perceções sobre determinado candidato ou candidatura.







Na primeira terça-feira de março decorre a Super Tuesday (Super Terça-Feira), em que vão a votos um total de 14 Estados, incluindo a Califórnia e o Texas, estados com peso significativo para a nomeação, uma vez que têm maior número de delegados para distribuir (40 por cento dos delegados).







Este ano, a votação no Super Tuesday vai assumir ainda maior importância, uma vez que a Califórnia - que em 2016 teve as suas eleições primárias em junho - vota este ano a 3 de março.







Principais datas:





3 de fevereiro – Eleições primárias no Iowa

11 de fevereiro – Eleições primárias em New Hampshire

22 de fevereiro – Eleições primárias no Nevada

29 de fevereiro – Eleições primárias na Carolina do Sul

3 de março – Super Tuesday – só neste dia ficam atribuídos mais de 1.300 delegados de 14 diferentes Estados (ou seja, 40 por cento dos delegados)

– só neste dia ficam atribuídos mais de 1.300 delegados de 14 diferentes Estados (ou seja, 40 por cento dos delegados) 17 de março – Votação em cinco estados. Com esta votação ficam atribuídos 61 por cento dos delegados

13 – 16 de julho – Convenção Nacional Democrata em Milwaukee, no Wisconsin, evento em que o nomeado democrata é confirmado

3 de novembro – Eleições presidenciais





Tradicionalmente, as primeiras votações – ainda antes do Super Tuesday – ajudam a perceber se um determinado candidato ou campanha são viáveis e têm capacidade de continuar na luta pela nomeação.





No caso dos democratas, há aproximadamente quatro mil delegados, a quem caberá indicar, consoante as votações nos vários Estados, quem vence a nomeação.







Existem ainda os superdelegados – ou “delegados automáticos” -, figuras relevantes do Partido Democrata, que votam independentemente das inclinações do eleitorado. Por exemplo, todos os membros democratas do Congresso e governadores são superdelegados.







Este ano, de forma a diminuir a polémica em relação aos superdelegados - que em 2016 optaram maioritariamente por Hillary Clinton - vão ter um poder de influência mais limitado, devendo estar impedidos de votar na primeira ronda de votação da Convenção democrata, em julho.







Durante as eleições primárias, os candidatos vão tentar reunir o maior número de delegados que lhes garantam o apoio na Convenção Democrata. Esses delegados marcam presença na reunião do partido e declaram o seu apoio consoante a decisão dos eleitores do Estado que representam.





Este processo ocorre por duas vias: as eleições primárias, em que decorre uma votação clássica com urnas abertas e boletins de voto, e por caucus, uma forma de voto público que decorre a uma hora e num local específicos.







Este ano, de forma a aumentar os níveis de participação e garantir mais transparência, o Partido Democrático fez algumas alterações à forma como vão decorrer as eleições primárias. Em 2020, os democratas vão votar por "caucus" em apenas quatro Estados: Iowa, Nevada, Dacota do Norte e Wyoming. Há quatro anos, em 2016, um total de 18 Estados e territórios votou neste formato.







No Iowa, onde começam as eleições primárias, o voto e a distribuição dos 41 delegados daquele Estado é feita por caucus. Em vez do boletim de voto, quem pretende votar marca presença em vários locais, como em espaços escolares. Em cada assembleia de voto – estão previstas mais de 1.600 só neste Estado – os eleitores dividem-se e posicionam-se mediante o candidato que apoiam.





Se um candidato receber muitos apoios é considerado “viável”, o que geralmente indica que esse candidato conseguiu, pelo menos, mais de 15 por cento dos apoios.







No entanto, aqueles que escolhem um candidato sem apoio suficiente são forçados a escolher uma segunda opção, que seja viável, unir forças com apoiantes de outro candidato que seja “inviável” ou abandonar a votação.







Ainda que haja poucos delegados em jogo nesta votação, todos os candidatos querem arrecadar um bom resultado.