Guia para viajantes no espaço europeu em tempos de Covid-19

Muitos países do espaço europeu começaram a reabrir economias e fronteiras de forma limitada e faseada, após meses de confinamento devido à pandemia de SARS-CoV-2, incluindo nalguns casos a reabertura de fronteiras com países com registos pandémicos semelhantes.





A Comissão Europeia recomenda um regresso do turismo e uma reabertura fronteiriça "faseados".







"As restrições aos viajantes deverão ser levantadas em áreas com uma situação epidemiológica comparável e com capacidades operacionais suficientes em termos de hospitais, testes, vigilância e rastreamento de contacto", referiu na passada quarta-feira.

, algo que Bruxelas está disposta, agora, a aceitar. Os países bálticos, Estónia, Letónia e Lituânia, já aplicaram esta regra e na semana passada abriram as fronteiras entre si de forma a permitir aos respetivos cidadãos a livre circulação.

Portugal ainda não decidiu uma data específica para voltar a receber turistas, com o Turismo de Portugal a referir que deverá estar "para breve". O primeiro-ministro António Costa, pediu aos portugueses para "irem para fora cá dentro", de forma a estimular a recuperação da economia nacional.







Esta segunda-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, participa numa reunião em formato virtual com a convocada Alemanha, precisamente sobre o levantamento das restrições nas viagens inter-europeias.

A chanceler Angela Merkel propõe iniciar o regresso à livre-circulação do Espaço Schengen já em 15 de junho, caso a evolução da pandemia o permita.



Além de Portugal, participam na reunião a Espanha e a Itália, a Grécia, a Áustria, Croácia e Malta, como os destinos mais atraentes para os alemães.







As regras a sair desta reunião poderão vir a servir de mapa para Portugal, onde restaurantes e similares só reabriram portas desde esta segunda-feira, com capacidade reduzida, tal como os museus, e onde as viagens de carro e de transportes públicos são possíveis, nestes com máscara ou viseira.







Madeira e Açores mantêm-se fechados a viajantes não essenciais e a impor um isolamento de duas semanas a quem chega.

As fronteiras vão abrir a 15 de junho, inicialmente com a Suíça, a França e a Áustria. Os voos irão manter-se circunscritos ao essencial. As lojas e os restaurantes reabriram, os hotéis irão fazê-lo a 15 de maio e alguns festivais poderão ter lugar depois de agosto. Os 16 estados alemães impõem regras próprias e diferentes ritmos de reabertura da atividades económica e de lazer.O país prevê abrir fronteiras, a partir de 15 de junho, com a Alemanha, a Suíça, o Liechtenstein, a República Checa, a Eslováquia e a Hungria. Os aeroportos internacionais de Viena, Salszburgo e Innsbruck estão operacionais mas com serviços mínimos até pelo menos 31 de maio e as ligações ferroviárias com a Itália, a Eslovénia, a Eslováquia, a Suíça e a República Checa mantêm-se suspensas. Restaurante a bares irão reabrir a partir de 29 de maio e as máscaras são obrigatórias nos transportes públicos e nas lojas. Cada visitante deve ser portador de um certificado de saúde, a atestar que não tem o novo coronavírus e quem não o tiver terá de se isolar durante 14 dias. No aeroporto de Viena pode fazer um teste mediante o pagamento de 190 euros.A reabertura a turistas internacionais está prevista a partir de 15 de junho e mais novidades deverão ser anunciadas no final do mês. O Eurostar tem operado com serviços mínimos, e o uso dos transportes públicos implica o uso de máscara. As lojas estão abertas e os museus abrem a partir desta segunda-feira. Cafés, restaurantes e algumas atrações turísticas deverão reabrir portas após oito de junho e alguns eventos ao ar-livre, de pequena dimensão, serão permitidos. Para já, todas as pessoas que entrem no país são obrigadas a isolar-se por 14 dias. Os que estiverem em trânsito devem fazer prova de residência e de destino.O Governo de Sófia apenas admite voos essenciais e não tem data ainda para reabrir outras ligações aéreas. Desde dia 6 de maio, todas as restrições à circulação impostas devido à pandemia foram levantadas e as esplanadas de café, restaurante e bares estão abertas, com uma distância obrigatória de 1,5 metros entre as mesas. É possível visitar as áreas montanhosas e os parques nacionais.

Aeroportos e portos irão "retomar operações de forma faseada" entre nove de junho e 13 de julho, ao mesmo tempo que os hotéis, cinemas ao ar-livre, teatros e centros comerciais. Não foi ainda estabelecida qualquer política quanto a chegadas turísticas. Praias com apoios e museus abrem a 1 de junho e parques, praças e marinas a partir de 21 de maio, com grupos de até 10 pessoas, assim como locais arqueológicos e históricos. Até lá, está em vigor o recolher obrigatório em toda a ilha, com a circulação essencial limitada a três itinerários por dia, entre as seis da manhã e as 10 da noite (nove da noite para o norte, onde o uso de máscara é obrigatório durante o horário de expediente).





Croácia

A reabertura das fronteiras não tem data marcada e alguns controlos fronteiriços admitem apenas a entrada de estrangeiros se estes tiverem propriedades ou barcos no país, ou família próxima. Cidadãos europeus são autorizados em casos muito específicos e todos são de qualquer forma obrigados a isolar-se durante 15 dias em instalações determinadas pelas autoridades. Alguns voos internacionais e regionais estão a operar e são permitidas viagens em trânsito. A livre circulação foi reposta internamente nos vários distritos do país em abril, mas são necessárias licenças para os atravessar. Parques, lojas, museus, hotéis e esplanadas de restaurantes e cafés estão abertos e alguns transportes públicos estão a operar, ao abrigo de regras sanitárias severas, assim como estações de serviço, serviços postais e bancos. As lojas encerram obrigatoriamente ao domingo, com exceção de padarias, de quiosques e de estações de serviço.O Governo vai decidir a 1 de junho o que fazer em termos de controlos fronteiriços e viagens. Os aeroportos de Copenhaga e de Billund estão abertos e permitem viagens em trânsito para quem tiver "razões válidas", como o regresso de pessoas a casa. Lojas, jardins e alguns hotéis esta abertos e os transportes públicos funcionam. Restaurantes e bares abrem esta segunda-feira, ginásios, teatros e cinemas a partir de 8 de junho, e a partir dessa data são autorizadas atividades que envolvam 10 ou mais pessoas.Mesmo aqui ao lado, os nossos únicos vizinhos terrestres estão a reabrir a economia de forma faseada até finais de junho, dependendo das regiões. O número de voos está limitado ao essencial e os recém-chegados têm de permanecer isolados durante 14 dias. Viajar de carro dentro de cada província é permitido mas não entre elas. Apesar de os hotéis terem autorização de reabertura desde 12 maio, com espaços comuns e catering vedados, a maioria permanece encerrada. Nas regiões menos afetadas pela pandemia, restaurantes e bares têm esplanadas abertas, mas só em junho estarão a funcionar em pleno. Os museus abriram portas a números limitados de visitantes. Ir às ilhas Baleares ou Canárias ainda não é possível, embora estas últimas tenham planos para começar a admitir voos internacionais em julho.Sem data de regresso aos voos não essenciais, embora viagens em trânsito sejam permitidas. As lojas estão abertas e, a partir de 1 de junho, também os restaurantes, cafés e instituições culturais, sob regras de distanciamento. O uso de máscaras é obrigatório nos transportes públicos. A partir de 31 de julho também serão permitidas reuniões de mais de 50 pessoas. Estâncias de sky e muitos hotéis permanecem encerrados.As fronteiras deverão reabrir parcialmente a partir de 15 de junho, com a Suíça e a Alemanha. Pelo menos até julho, quem entra no país tem de levar um certificado de que não tem o coronavírus, ou terá de se isolar durante 14 dias. O uso de máscaras é obrigatório nos transportes públicos e um certificado de deslocação é necessários para viagens até 100 quilómetros do local de residência. Algumas lojas reabriram mas só em junho a maioria das atividades comerciais será retomada, talvez a 2 de junho para os restaurantes e cafés. Parques, praias e grandes museus deverão poder reabrir a 1 de junho. As ligações Eurostar e os ferries no Canal da Mancha para o Reino Unido estão a funcionar com limitações e requerem o uso de máscara.O regresso dos turistas internacionais está previsto para 1 de julho se a pandemia não se agravar. Algumas ligações internacionais com países europeus serão retomadas a partir de 1 de junho. Voos domésticos e ferries estão a operar mas as viagens para as ilhas estão restritas, exceção feita às ligações entre Evia e Creta. Todos os viajantes têm de se isolar por 14 dias a chegada. O uso de máscaras é obrigatório em lojas e transportes públicos. A abertura gradual de centros comerciais, restaurantes, cafés, cinemas, hotéis, jardins e parques e locais desportivos irá decorrer no mês de junho. Os táxis só transportam um máximo de dois passageiros. Grandes reuniões, como festivais ou eventos desportivos, não deverão ser retomados este verão.As fronteiras estão abertas a países Schengen e a viagens essenciais. Lojas e alguns hotéis estão abertos. As máscaras são obrigatórias nos transportes públicos. Esplanadas de restaurantes e de cafés devem reabrir a 1 de junho, assim como teatros, museus e cinemas, com distanciamento. Parques e locais de campismo estão abertos, com os apoios a operar após 1 de julho. Concertos, festivais e eventos com mais de 100 pessoas só serão permitido depois de setembro.As ligações com o Reino Unido têm continuado a operar com limitações e a obrigação de isolamento por 14 dias para quem chega ao país, com obrigatoriedade de fornecer detalhes sobre o alojamento em solo irlandês. A circulação no país mantém-se limitada e os restaurantes e alguns pubs irão reabrir a 29 de junho. Hotéis e museus, só a 20 de junho.O país vai reabrir ao turismo a 3 de junho. Os jardins estão abertos e os restaurantes servem em regime de take-away. A partir desta segunda-feira, restaurantes, lojas não essenciais e museus podem reabrir. Dependendo das reservas, os hotéis deverão reabrir em junho. Só um aeroporto está a funcionar em cada região, os comboios funcionam em serviços mínimos e sem ligações internacionais.A fronteira com a Alemanha está aberta e não há datas para reabrir as fronteiras a turistas. As máscaras são obrigatórias em supermercados e nos transportes públicos. Restaurantes, lojas e hotéis deverão reabrir após 25 de maio e os desportos sem contacto serão igualmente autorizados.Sem data para reabrir a turistas, as viagens em trânsito são permitidas. Alguns hotéis, lojas e restaurantes estão abertos e são permitidos eventos organizados com mais de 50 pessoas, o que levou a abertura de alguns jardins, galerias e instituições culturais. A reabertura alargada está prevista após 15 de junho.As restrições têm estado a ser levantadas gradualmente desde dia quatro de maio e já se pode viajar entre cidades, para praias e para parques. As fronteiras deverão abrir ao turismo a 13 de junho. Os voos internacionais deverão ser retomados a 23 de maio. Para já, quem chega deve isolar-se durante 14 dias. Museus, galerias de arte e lojas deverão abrir esta segunda-feira. Os voos internacionais deverão ser retomados a 23 de maio. Alguns transportes públicos estão a funcionar e o uso de máscara é obrigatório em locais públicos.Todos os passageiros internacionais que entrem no país - de avião, comboio ou ferry - são obrigados a deixar informações de contacto e sobre alojamento e, caso não estejam incluídos numa lista restrita, deverão isolar-se durante 14 dias a partir da chegada. São ainda seriamente aconselhados a baixar a App de rastreamento do Serviço Nacional de Saúde local, o NHS. Em caso de falta de alojamento onde possam isolar-se, o Governo providencia um. As regras serão revistas semana a semana e a partir de junho haverá novidades. Até lá, o país está a reabrir de forma faseada, com restaurantes, pubs e similares a permanecerem encerrados, exceção feita à entrega de refeições e ao take away. As lojas permanecem encerradas, assim como museus, cinemas e teatros, embora funcionem bancos, os serviços postais, os supermercados, as estações de serviços e outros negócios similares. Os hotéis, os hostels e os parques de campismo funcionam para residentes. O Governo aconselha a locomoção pedonal ou o uso de bicicleta em vez dos transportes públicos, que estão a retomar o funcionamento sob regras de distanciamento.O país está aberto a quem chegue de solo europeu. Os restante terão de esperar até 15 de junho. A Suécia nunca aplicou a quarentena, pelo que os hotéis, restaurantes, bares, lojas e alguns museus estão abertos. Grandes reuniões com mais de 50 pessoas estão proibidas.As fronteiras com a França, a Alemanha e a Áustria deverão reabrir a 15 de junho. Hotéis, lojas e restaurantes estão funcionar, e teatros, museus, cinemas, piscinas, estâncias de sky, apoios de montanha e outras atividades de recreio deverão ser retomadas a partir de 8 de junho. Onde não for possível manter o distanciamento, o Governo recomenda máscara facial. Grandes reuniões mais mais de mil pessoas poderão ter lugar a partir de 31 de agosto.Sem data para a reabertura de fronteiras a turistas ou viajantes não essenciais. Os voos internacionais estão limitados, os voos domésticos suspensos e a circulação entre cidades é restrita. Os supermercados funcionam com horários reduzidos. A partir de 27 de maio poderão reabrir os restaurantes e os hotéis. As máscaras são obrigatórias em locais públicos. Até 19 de maio está em vigor um recolher obrigatório com variantes quanto à idade.