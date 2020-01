Guiné-Bissau. Académico aponta provável dissolução do Parlamento

"A hipótese mais provável é o Presidente [eleito] tomar posse e dissolver a Assembleia Nacional, alegando um conjunto de argumentos que não precisa de provar porque ele tem esse poder", disse Fernando Jorge Cardoso.

O professor universitário analisava, em declarações à agência Lusa, à segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, realizada no domingo, e cujos resultados deram a vitória a Umaro Sissoco Embaló, candidato do Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), com 53,55% dos votos.

O candidato derrotado, Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde (PAIGC) obteve 46,45% dos votos.

Para Fernando Jorge Cardoso, o uso deste que é um dos três poderes do Presidente inscritos na Constituição, levará à convocação de novas eleições legislativas.

"Vamos ver Umaro Sissoco Embaló a tentar que seja formada uma Assembleia Nacional que lhe permita que o Madem G-15 em aliança com A, B ou C consiga governar o país e aí pode ter o poder que neste momento está a anunciar, mas não tem", disse.

O PAIGC conseguiu 47 dos 102 lugares, nas eleições de março, tendo construído uma maioria parlamentar com a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), a União para a Mudança e o Partido da Nova Democracia, com um total de 54 deputados.

A APU-PDGB renunciou depois a este acordo, mas três dos cinco deputados do partido mantiveram o apoio ao PAIGC.

Por outro lado, o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15) e o Partido da Renovação Social (PRS), concentram 48 lugares.

"Acho que o mais provável é a dissolução da Assembleia Nacional e a tentativa do atual presidente de criar uma maioria a seu favor de maneira a ter um governo da sua cor. Na mesma, o PAIGC vai tentar congregar os votos necessários para manter uma maioria confortável na Assembleia Nacional", reforçou.

Fernando Jorge Cardoso disse ainda acreditar que o cenário de impasse político prolongado em que a Guiné-Bissau viveu nos últimos quatro anos e que opôs o Presidente José Mário Vaz ao PAIGC não se repetirá.

O professor universitário considera que se o PAIGC vier a repetir a vitória numas hipotéticas eleições legislativas antecipadas, "Umaro Sissoco Embaló vai ter que se dar bem com o Governo".

"O Presidente vai dar-se bem com o Governo e vai ficar à espera do que é mais provável que é, ao fim de quatro anos, não haver resultados espetaculares da Governação na Guiné-Bissau e ele poder utilizar isso a seu favor. Não creio que venha a atuar da forma que José Mário Vaz fez", disse.

Para Fernando Jorge Cardoso, o Presidente José Mário Vaz teve um "tipo de atuação de boicote regulamentar, que criou uma instabilidade palaciana na Guiné-Bissau".

"Umaro Sissoco Embaló vai ser intervencionista, vai viajar, vai fazer discursos, vai falar com chefes de Estado em todo o lado, mas a Governação, do ponto de vista Constitucional e da representatividade, pertence ao Governo. Sabe que vai ter que se dar bem com o Governo e não vai poder repetir aquilo que cansou a Guiné-Bissau e fez com que o José Mário Vaz tivesse 15% [de votos] depois de ter tido uma maioria confortável da primeira vez" que se candidatou, considerou.