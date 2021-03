Guiné-Bissau aprova três vacinas

"Trata-se das vacinas da Pfizer/BioNTech, Astrazeneca/Oxford e AstraZeneca do Serum Institute da Índia, as quais serão integradas no Plano Nacional de Vacinação contra a covid-19, submetido ao Mecanismo de Acesso Global para Vacinas COVID-19 (COVAX) a 9 de fevereiro do corrente ano e já aprovado", refere o comunicado.

O Alto Comissariado refere também que mais vacinas poderão ser aprovadas, "caso sejam homologadas pela Organização Mundial de Saúde".

Em relação ao Plano Nacional de Vacinação, o Alto Comissariado explica que numa primeira fase prevê atingir "20% da população guineense", dando prioridade aos profissionais de saúde, pessoal de apoio da saúde, agentes de saúde comunitária, doentes com HIV/Sida, tuberculose, diabetes, doenças cardiovasculares, respiratória e doentes renais crónicos.

"O Plano, a ser executado em três fases, visa atingir 70% da população guineense, por forma a criar uma imunidade de grupo que possa favorecer uma redução significativa da transmissão", salienta o Alto Comissariado.

O COVAX já anunciou que a Guiné-Bissau vai receber 120.000 doses de vacinas da fabricante AstraZeneca, até final de maio.

"O Banco Mundial prevê apoiar a Guiné-Bissau para a cobertura de cerca de 15% da população, sendo que o COVAX promete fornecer vacinas para cerca de 20% da população", acrescenta.

A Guiné-Bissau regista um total acumulado de 3.319 casos de infeção pelo novo coronavírus, que já provocou a morte a 49 pessoas.

Na sequência do aumento de casos que se tem registado desde o início do ano, o Governo guineense decidiu prolongar o estado de calamidade por mais 30 dias, até 25 de março.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.611.162 mortos no mundo, resultantes de mais de 117,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.