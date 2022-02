Guiné-Bissau. Augusto Santos Silva espera que tentativa de golpe de Estado seja "incidente de percurso"

Augusto Santos Silva considera este ataque armado "absolutamente inaceitável", merecendo apenas "repúdio".



O MNE português apela ao fim imediato deste ataque e avançou à RTP que o presidente da República da Guiné "já estará no seu palácio, na sua residência oficial".



O primeiro-ministro continuará em parte incerta após o ataque que esta terça-feira interrompeu um Conselho de Ministros no Palácio Governamental.



Portugal tem estado em contacto com as autoridades guineenses e já aconselhou aos portugueses na região que permaneçam em casa.



"A CPLP não é uma organização internacional que possa conviver com golpes de Estado", frisou Augusto Santos Silva.