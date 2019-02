Guiné-Bissau. Campanha eleitoral arranca com apelos ao civismo e respeito pela lei

Lusa16 Fev, 2019, 08:54 | Mundo

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) e o Partido de Renovação Social (PRS), maiores partidos guineenses, vão arrancar com as suas campanhas eleitorais com comícios em Gabu, segunda cidade da Guiné-Bissau.

Já o Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), partido criado por um grupo de dissidentes do PAIGC, que venceu as legislativas de 2014, vai fazer o seu arranque de campanha na cidade de Bafatá.

A campanha eleitoral para as eleições legislativas arranca em tensão política, que começou em 2015 depois da demissão de Domingos Simões Pereira, presidente do PAIGC, do cargo de primeiro-ministro, e que se adensou com os problemas registados no recenseamento eleitoral.

Os cadernos eleitorais definitivos ainda não foram divulgados pelo Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, o que tem provocado um aumento da crispação política entre alguns partidos políticos e o Governo em funções.

Um protesto de estudantes a semana passada, que culminou em distúrbios e atos de vandalismo, também foi criticado por vários quadrantes políticos, que consideraram que o objetivo era adiar as eleições legislativas de 10 de março, que estiveram inicialmente marcadas para 18 de novembro de 2018.

Com as eleições legislativas, os guineenses pretendem por fim à crise política que se arrasta há quase quatro anos, durante a qual foram nomeados sete primeiros-ministros, e que teve reflexos no desenvolvimento económico e social do país, considerado um dos mais pobres do mundo.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, referiu num relatório divulgado quarta-feira que a situação na Guiné-Bissau continua frágil e que a desconfiança entre atores políticos e as "manobras políticas" continuam a dificultar o processo eleitoral.

Num comunicado, os cinco parceiros internacionais do país, nomeadamente Nações Unidas, União Europeia, União Africana, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), apelaram a um "ambiente propício para a organização de eleições pacíficas, transparente e inclusivas".

O presidente da Comissão Nacional de Eleições, José Pedro Sambu, pediu aos partidos políticos para se absterem de utilizar propaganda indecorosa, linguagem e "praticarem atos que possam incitar o ódio, a violência, desordem, guerra, injúria ou difamação" e pediu o respeito pelo Pacto de Estabilidade e Código de Conduta Eleitoral, assinado quinta-feira pelos participantes no processo político.

Num discurso, o Presidente guineense, José Mário Vaz, apelou ao voto consciente nas eleições legislativas e para que os partidos políticos realizem uma campanha eleitoral serena e sem discursos violentos.