Guiné-Bissau. Candidato Sissoco Embaló promete expulsar forças internacionais caso seja eleito

"Se for eleito Presidente da República, a primeira coisa que vou fazer é todas aquelas forças estrangeiras que estão na Guiné têm que se ir embora porque a Guiné-Bissau tem as Forças Armadas, a polícia e tenho que obrigar o Governo a investir na capacitação das nossas forças de defesa e segurança. Não é ir recorrer às forças estrangeiras para manter a paz. Nós não estamos em guerra", explicou Sissoco Embaló.

O candidato apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15, líder da oposição) fez estas declarações na cidade da Praia, após um encontro, a seu pedido, com o Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca.

No último dia de campanha para as eleições presidenciais de domingo, Umaro Sissoco Embaló esteve algumas horas na cidade da Praia, tendo ainda visitado o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, e realizado um encontro com a comunidade guineense na capital cabo-verdiana, que disse que foi a base da sua estada no país, já que a diáspora guineense também vota.

Sissoco Embaló criticou o candidato do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Domingos Simões Pereira, dizendo que a Guiné é um Estado soberano e laico, mas que este leva forças estrangeiras ao país, "desrespeitando a Constituição" da República.

Por isso, confirmou que existe um acordo entre "os grandes candidatos" para apoiarem o candidato que passar à segunda volta, numa união "contra" Domingos Simões Pereira, caso este também chegue à segunda volta.

O candidato e Presidente cessante, José Mário Vaz, anunciou que várias candidaturas assinam hoje um acordo para apoiarem o candidato que passar à segunda volta.

Sissoco Embaló disse que a ideia é "derrotar" Simões Pereira, por entender que o partido que o apoia, o PAIGC, é o "grande cancro" e o "eixo do mal" no país.

"É por isso que todos os candidatos democráticos que querem ver a Guiné-Bissau progredir têm que se mobilizar contra o candidato do PAIGC e libertar a Guiné-Bissau de uma vez por todas", afirmou.

Para o candidato, nem era preciso assinar o acordo, mas sim uma questão de princípio.

"Temos que resgatar a Guiné-Bissau. Hoje as pessoas falam de Cabo Verde. O povo cabo-verdiano chegou a uma altura onde rompeu com o PAIGC porque os partidos tradicionalistas, esses dinossauros, os partidos-Estados já estão a desaparecer", prosseguiu, dando como exemplo o PS no Senegal, o PGD na Guiné Conacri ou PDCI no Gana.

"Só restam os `partidos-dinossauros`, o PAIGC na Guiné-Bissau, o PAICV aqui, MPLA em Angola, Frelimo, em Moçambique", enumerou.

Sissoco Embaló disse que não está a ofender ninguém, mas sim a chamar a atenção que se deve "acabar com a noção do partido-Estado".

"Esses partidos geralmente já tinham exercido partido-Estado, é difícil, já está interiorizado na mente deles, que o partido deles é uma instituição, que é mais forte que o Estado. É por isso que nós temos que nos libertar, a África tem que se libertar. Quem quer o desenvolvimento de África tem que se libertar desses partidos tradicionais", insistiu.

Sissoco Embaló lembrou que nunca um candidato ganhou as eleições presidenciais na Guiné-Bissau à primeira volta, mas disse estar confiante que vai passar à segunda volta, marcada para 29 de dezembro, e que vai ganhar as eleições de domingo.

Caso seja eleito, promete trabalhar com um possível Governo do PAIGC, desde que seja essa a vontade do povo, salientou.

"Uma coisa é certa, se for eleito Presidente da República, se o PAIGC re-indicar Domingos Simões Pereira [para o cargo de primeiro-ministro], ele me provar [ter] maioria parlamentar, eu nomeio Domingos Simões Pereira. Isso não sou eu a julgar, é o povo a julgar", prosseguiu, garantindo ainda que lutará contra a corrupção e o tráfico de drogas e dignificará o Estado da Guiné-Bissau.

Mais de 760 mil eleitores escolhem no domingo o próximo Presidente da Guiné-Bissau entre 12 candidatos.

A campanha eleitoral termina hoje e no país estão 23 observadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 54 da União Africana, 60 da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) e 47 dos Estados Unidos da América.