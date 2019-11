Guiné-Bissau. Desconfiança de investidores fez cair economia

Os mais de 20 anos de indefinição política na Guiné-Bissau levaram à desconfiança dos investidores. O crescimento da economia do país caiu dos 6 por cento do ano passado para os 4 por cento em 2019. Os sucessivos governos não têm conseguido captar empresários e o Estado é o maior empregador, com 30 mil funcionários.