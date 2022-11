Guiné-Bissau e Venezuela assinam acordo na área dos hidrocarbonetos

"Foi assinado um acordo de cooperação entre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) e PETROGUIN, E.P., para partilhar experiências para a formação de especialistas de ambas as empresas e promover projetos técnico-científicos na área dos hidrocarbonetos", pode ler-se na declaração conjunta, no âmbito da visita oficial do chefe de Estado guineense à Venezuela.

O Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, e o seu homólogo venezuelano, Nicolás Maduro, concordaram também em "realizar a primeira comissão de cooperação bilateral em 2 e 3 de dezembro".

Na declaração, o Presidente guineense "rejeitou a aplicação de medidas coercitivas unilaterais contra a Venezuela, solicitando a sua imediata revogação, uma que vez que impedem o desenvolvimento económico e social do povo venezuelano".

Os dois presidentes ratificaram a sua vontade de continuar a aprofundar as "relações estratégicas de amizade e de cooperação", nomeadamente nas áreas da energia, agricultura, comércio, pesca, cultura, educação, comunicação, turismo, mineração, transporte, habitação, saúde, direitos humanos.

Umaro Sissoco Embaló iniciou na terça-feira uma visita oficial à Venezuela, acompanhado de uma importante delegação ministerial, para reforço da cooperação entre os dois países.

A visita termina na sexta-feira.