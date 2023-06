Guiné-Bissau em contagem decrescente para as eleições legislativas

Ao escrutínio concorrem 20 partidos e duas coligações, sendo os principais o Movimento para Alternância Democrática (Madem-G15), atualmente no governo, e a coligação Plataforma Aliança Inclusiva (PAI) - Terra Ranka, que inclui o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC, na oposição), e que inclui ainda a União para a Mudança (UM), o Partido da Convergência Democrática (PCD), o Movimento Democrático Guineense (MDG) e o Partido Social-Democrata (PSD).Entre as principais forças políticas estão ainda o Partido de Renovação Social (PRS), que integra o atual governo de iniciativa presidencial, mas que tem criticado a ação do executivo durante a campanha eleitoral, e o Partido dos Trabalhadores Guineenses (PTG), de Botché Candé, atual ministro da Agricultura, e que se tem igualmente distanciado dos partidos que integram o governo.A Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabiam, tem tido uma presença mais discreta na campanha eleitoral e o chefe do governo perspetivou já que nenhum partido vai conseguir a maioria, sendo necessário um consenso para formar o executivo.Para estas eleições estão recenseados perto de 900 mil eleitores.