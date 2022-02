Guiné-Bissau: Fórum da Sociedade Civil da CEDEAO diz que é preciso dar explicações à população

"Toda a população guineense neste momento está com sentimento de medo, de terror, sobretudo porque a situação está ainda muito nebulosa. Não se sabe o que aconteceu em concreto, não se sabe o que vai acontecer, e não se sabe quem é o autor de tudo isto", afirmou à Lusa Gueri Gomes.

Segundo o ativista, o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, "não conseguiu esclarecer completamente o que aconteceu", o que é "compreensível".

"Mas é preciso muito rapidamente que as autoridades venham explicar à população o que aconteceu em concreto para aliviar este peso de medo, que neste momento está a reinar", disse.

O ativista disse que apesar de alguma retoma das atividades económicas, as instituições públicas estão praticamente paralisadas.

"O país precisa de retomar o mais rápido possível, mas para isso acontecer é preciso que haja de facto uma explicação clara, objetivo do que aconteceu. A população tem esse direito e é preciso que as autoridades competentes expliquem isso", insistiu.

Vários tiros foram ouvidos na terça-feira junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

A tentativa de golpe de Estado já foi condenada pela União Africana, pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), através da presidência angolana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, por Portugal e por vários outros países.

Em declarações aos jornalistas, no Palácio da Presidência, o Presidente guineense afirmou ter-se tratado de um "ato bem preparado e organizado" que poderá também estar ligado a "gente relacionada com o tráfico de droga".

O ataque provou pelo menos seis mortos e quatro feridos, segundo fontes militares e médicas.