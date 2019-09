Guiné-Bissau. Greve de magistrados pode comprometer calendário, diz associação

Lusa26 Set, 2019, 15:21 / atualizado em 26 Set, 2019, 15:21 | Mundo

Segundo Franqilina Pereira, presidente da comissão da greve - que representa a associação de magistrados judiciais e os do Ministério Público - a partir de hoje, dia em que o Supremo Tribunal de Justiça devia iniciar a apreciação das 19 candidaturas perfiladas para as presidenciais, "todos os tribunais do país estarão encerrados".

"Sem apreciação das candidaturas, isso poderá pôr em causa a data para a realização das eleições presidenciais", observou Franquilina Pereira, enaltecendo que o encerramento abrange os tribunais do setor ao Supremo, que na Guiné-Bissau também tem as competências de Tribunal Constitucional.

O processo da apreciação das candidaturas às eleições presidenciais deve decorrer durante 21 dias.

A dirigente sindical defendeu que a greve acontece pelo facto de o Governo não ter dado nenhuma resposta ao caderno reivindicativo que lhe foi entregue desde agosto, bem como ao pré-aviso da paralisação laboral que recebeu no dia 10 de setembro.

Entre os pontos em reivindicação, os magistrados guineenses exigem do Governo a "aplicação imediata" do novo estatuto remuneratório, que segundo Franquilina Pereira foi aprovado pelo Parlamento em junho de 2018, promulgado pelo Presidente do país e publicado no Boletim Oficial (Diário da República) no mesmo ano.

Para a dirigente sindical, os magistrados não querem entrar em negociações quanto ao cumprimento do que disse ser a "lei aprovada" e que dá direito a uma nova grelha salarial aos funcionários judiciais.

Os magistrados também exigem a melhoria de condições de trabalho, citando casos de tribunais de setores que estão a ser encerrados por falta de pagamento de renda aos donos das casas onde aqueles serviços funcionam, aumento de segurança nas salas de julgamento, bem como conceção de mais salas para o expediente aos magistrados.

Franquilina Pereira observou que há casos em que o julgamento é feito "sem a presença de um único elemento de segurança" ou ainda situações que "os magistrados ficam amontoados na mesma sala" de trabalho.