Guiné-Bissau. Guterres apela ao regressso dos militares aos quartéis

Numa breve declaração à imprensa em Nova Iorque, António Guterres, ressalvou que ainda não tinha "detalhes sobre o que aconteceu" hoje na Guiné-Bissau, mas sublinhou: "É para nós claro que um golpe é totalmente inaceitável".

"Nós observamos uma terrível multiplicação de golpes" de Estado, frisou.

"O nosso forte apelo vai para que os militares voltem para os quartéis e para que a ordem constitucional seja restabelecida, no contexto de uma democracia" como a que se vive na Guiné-Bissau, afirmou numa conferência de imprensa em Nova Iorque.

O secretário-geral das Nações Unidas já tinha apelado hoje ao "fim imediato" dos "combates violentos" em Bissau e ao "pleno respeito pelas instituições democráticas do país".

Num comunicado distribuído pelo seu porta-voz, Guterres disse estar "profundamente preocupado com a notícia de combates violentos em Bissau", onde o palácio do Governo, onde decorria uma reunião do Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, foi cercado por homens armados.

Na mensagem, o antigo primeiro-ministro português pedia também "o fim imediato dos combates e o pleno respeito pelas instituições democráticas do país".

O Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, anunciou hoje que falaria à nação às 19:00 locais (mesma hora em Lisboa), a partir do Palácio Presidencial.

Segundo fontes militares, o chefe de Estado foi retirado do Palácio do Governo, onde hoje decorreu a ação militar, mas já foi levado para o Palácio Presidencial.

Vários tiros foram ouvidos hoje perto da hora de almoço junto ao Palácio do Governo da Guiné-Bissau onde decorria um Conselho de Ministros, com a presença do Presidente da República, Umaro Sissoco Embaló, e do primeiro-ministro, Nuno Nabiam.

Entretanto, segundo fonte governamental, militares entraram cerca das 17:20 no palácio do Governo e ordenaram a saída dos governantes que estavam no edifício.

As relações entre o chefe de Estado e do executivo têm sido marcadas por um clima de tensão, agravada nos últimos meses de 2021 por causa de um avião Airbus A340, que o Governo mandou reter no aeroporto de Bissau, onde aterrou vindo da Gâmbia, com autorização presidencial, e pela recente remodelação governamental.

A tentativa de golpe de Estado já foi condenada pela União Africana, pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e por Portugal.