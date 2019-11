Guiné-Bissau. Mesa da Assembleia Nacional Popular condena tentativa de alteração da ordem constitucional

Em comunicado, divulgado hoje à imprensa, a mesa da Assembleia Nacional Popular condenou "todas as tentativas de alteração da ordem constitucional visando o adiamento das eleições presidenciais", marcadas para 24 de novembro, e manifestou total apoio ao "Governo legítimo liderado por Aristides Gomes".

A mesa da Assembleia Nacional Popular felicita as forças de defesa e segurança pela sua "conduta republicana, respeito e fidelidade à Constituição da República".

No comunicado, felicitam também a comunidade internacional por manter "incondicional apoio" ao Governo de Aristides Gomes, bem como a "firmeza demonstrada na manutenção da data" das eleições presidenciais.

A mesa da Assembleia Nacional Popular exorta também os deputados guineenses a "não perderem de vista as suas funções constitucionais de representantes do povo e fiscal da legalidade, conformando sempre a sua conduta com a Constituição, Regimento e princípios que enformam o Estado de Direito democrático".

No comunicado, a mesa da Assembleia Nacional Popular relembra que "já tinha encontrado uma solução, no quadro constitucional, para a vacatura do poder em virtude do término do mandato do Presidente da República, no dia 23 de junho, mas que em nome do consenso e da estabilidade nacional", cedeu lugar às decisões tomadas na cimeira de chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, ocorrida a 29 de junho.

Em 27 de junho, a maioria dos deputados do parlamento guineense aprovou uma resolução que determinava a cessação imediata das funções constitucionais do Presidente guineense, José Mário Vaz, e a sua substituição no cargo pelo presidente do parlamento.

A Guiné-Bissau vive um momento de grande tensão política, tendo o país neste momento dois governos e dois primeiros-ministros, nomeadamente Aristides Gomes e Faustino Imbali.

A União Africana, a União Europeia, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e as Nações Unidas já condenaram a decisão do Presidente de demitir o Governo liderado por Aristides Gomes e disseram que apenas reconhecem o executivo saído das eleições legislativas de 10 de março, que continua em funções.

A CEDEAO, que vai reunir-se sexta-feira em cimeira para discutir a situação na Guiné-Bissau, deu na quarta-feira 48 horas aos ministros do Governo de Faustino Imbali para apresentarem a demissão, sob pena de lhes serem impostas "sanções pesadas".

Na segunda-feira, o Conselho de Segurança das Nações Unidas ameaçou com novas sanções a todos aqueles que "minem a estabilidade" da Guiné-Bissau.

A Guiné-Bissau realiza eleições presidenciais em 24 de novembro. A campanha eleitoral, na qual participam 12 candidatos aprovados pelo Supremo Tribunal de Justiça, teve início sábado e termina em 22 de novembro.