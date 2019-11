Guiné-Bissau. Novo ministro da Administração Territorial diz que presidenciais são a 24 de novembro

"Como tiveram oportunidade de ouvir, a nossa aposta de facto é ver eleições a serem realizadas no próximo dia 24 de novembro", afirmou o novo ministro da Administração territorial, referindo-se ao discurso do Presidente guineense, que considerou a organização das eleições como tarefa fundamental do Governo que hoje tomou posse.

Sola Nquilin salientou que a "ambição" e "vontade" do novo Governo é organizar as presidenciais para que possam ter lugar na data marcada.

O Presidente guineense deu hoje posse ao novo Governo, depois de ter demitido o Governo liderado por Aristides Gomes na segunda-feira.

A União Africana, a União Europeia, a CEDEAO, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e as Nações Unidas já condenaram a decisão do Presidente José Mário Vaz de demitir o Governo liderado por Aristides Gomes e disseram que apenas reconhecem o Executivo saído das eleições legislativas de 10 de março, que continua em funções.

O Governo de Aristides Gomes já disse que não reconhece a decisão de José Mário Vaz, por ser candidato às eleições presidenciais, pelo seu mandato ter terminado a 23 de junho e por ter ficado no cargo por decisão da CEDEAO.

A Guiné-Bissau tem presidenciais marcadas para 24 de novembro e a segunda volta, caso seja necessária, vai decorrer a 29 de dezembro.