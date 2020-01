Guiné-Bissau. Novo presidente promete colaborar com o Governo

Foto: Andre Kosters/Reuters

O candidato do Movimento para a Alternância Democrática, venceu a segunda volta com 53,55 por cento dos votos. Na declaração de vitória, Úmaro Sissoco Embaló prometeu unir todos os guineenses e colaborar com o governo.