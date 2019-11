Guiné-Bissau. ONU ameaça com novas sanções contra quem ameaça a estabilidade

O Conselho de Seguranças insiste em chamar a atenção para a "necessidade urgente de manter as eleições presidenciais" no próximo dia 24 de novembro, em ordem a garantir uma "transição de poder pacífica".



A Guiné-Bissau vive um momento de grande tensão política. O país tem neste momento dois governos e dois primeiros-ministros e o Presidente da República já veio dizer que a decisão de dar posse a um novo executivo "é irreversível".



Várias instituições, a União Africana, a União Europeia, a CEDEAO e a CPLP, condenaram a decisão do Presidente guineense de demitir o Governo liderado por Aristides Gomes e disseram que só reconhecem o executivo que saiu das eleições legislativas do passado 10 de março.