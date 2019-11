Guiné-Bissau. ONU felicita Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló

"Tomámos nota dos resultados provisórios oficiais da primeira volta, anunciados hoje pela CNE (Comissão Nacional de Eleições). Felicito os senhores Simões Pereira e Sissoco Embaló, os dois candidatos que disputarão a segunda volta, e transmito o nosso apoio contínuo ao processo eleitoral e votos de sucesso para suas respetivas candidaturas", refere a representante de António Guterres em Bissau, em comunicado divulgado à imprensa.

No comunicado, Rosine Sori-Coulibaly destaca também que "nenhuma queixa formal foi registada" e que os "poucos incidentes foram tratados imediatamente pela CNE".

"Isso mostra o alto grau de transparência do processo eleitoral na Guiné-Bissau, que eu testemunhei pessoalmente, e que constitui um exemplo para toda a região", salienta.

A representante do secretário-geral da ONU em Bissau felicitou a sociedade civil e as forças de segurança, que contribuíram para um "clima propício para a realização bem-sucedida das eleições".

"Todas as missões de observadores internacionais afirmaram que a eleição foi pacífica, transparente e os resultados da primeira volta foram aceites por todos. No entanto, o vencedor desta eleição deve ser o povo da Guiné-Bissau que, durante todo o processo, demonstrou a sua determinação em virar a página da instabilidade e abrir um novo capítulo de trabalho conjunto em paz para o futuro do seu país", acrescenta.

Os candidatos Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoco Embaló vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais da Guiné-Bissau, marcada para 29 de dezembro, anunciou hoje a Comissão Nacional de Eleições.

Domingos Simões Pereira, apoiado pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) foi o candidato que obteve maior percentagem de votos, 40,13%, não conseguindo mais de metade para vencer à primeira volta.

Umaro Sissoco Embaló, apoiado pelo Movimento para a Alternância Democrática (Madem-G15), foi o segundo mais votado e obteve 27,65% dos votos.